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Представитель азербайджанской диаспоры избран депутатом городского совета в Кыргызстане (ФОТО)

Общество Материалы 30 ноября 2024 17:31 (UTC +04:00)
Представитель азербайджанской диаспоры избран депутатом городского совета в Кыргызстане (ФОТО)
Фото: Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджанской Республики

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Представитель азербайджанской диаспоры Салим Керимов при поддержке Общественного объединения азербайджанцев Кыргызстана "Бирлик" избран депутатом городского совета Канта.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, в Канте, где проживает больше всего азербайджанцев в Кыргызстане, есть улица, названная в честь выдающегося государственного деятеля тюркского мира, великого лидера Гейдара Алиева.

Сообщается, что в 2016 году между городом Кант и Губинским районом был подписан меморандум о побратимстве.

Отметим, что помимо общественной деятельности, Салим Керимов занимается предпринимательством и благотворительной деятельностью.

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Представитель азербайджанской диаспоры избран депутатом городского совета в Кыргызстане (ФОТО)
Представитель азербайджанской диаспоры избран депутатом городского совета в Кыргызстане (ФОТО)
Представитель азербайджанской диаспоры избран депутатом городского совета в Кыргызстане (ФОТО)
Представитель азербайджанской диаспоры избран депутатом городского совета в Кыргызстане (ФОТО)
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