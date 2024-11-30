Представитель азербайджанской диаспоры избран депутатом городского совета в Кыргызстане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представитель азербайджанской диаспоры Салим Керимов при поддержке Общественного объединения азербайджанцев Кыргызстана "Бирлик" избран депутатом городского совета Канта.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, в Канте, где проживает больше всего азербайджанцев в Кыргызстане, есть улица, названная в честь выдающегося государственного деятеля тюркского мира, великого лидера Гейдара Алиева.

Сообщается, что в 2016 году между городом Кант и Губинским районом был подписан меморандум о побратимстве.

Отметим, что помимо общественной деятельности, Салим Керимов занимается предпринимательством и благотворительной деятельностью.

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