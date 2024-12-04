Любой запрет – это резкое подавление эмоций - Эльнара Бахышлы

БАКУ /Trend/ - Любой запрет – это резкое подавление эмоций.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана, об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемой на волне 93.0 FM, сказала психолог Эльнара Бахышлы.

Она отметила, что общение детей в виртуальном мире и социальных сетях – одно из важных требований современности.

"Интернет – это глобальное информационное пространство. Здесь есть хорошая научная, социальная и психологическая информация, а также интересные и высокоинтеллектуальные люди. Также есть люди и группы, которые создают противоречия в общественных отношениях и продвигают их разными способами, в соответствии со своими ценностями и жизненной философией. Важно, чтобы мы, как взрослое поколение, учитывали эти факторы", - сказала Э.Бахышлы.

По ее словам, в первую очередь следует получить необходимые знания, чтобы защитить себя и членов своей семьи в Интернете.

"Хотя с одной стороны Интернет — это виртуальный мир, за ним стоят реальные люди и группы", - подчеркнула психолог.

Психолог также отметила, что родителям целесообразно с уважением и терпением относиться к увлечениям интересам своего ребенка.

"Любой запрет – это резкое подавление эмоций. Это может повлиять на их психологическое развитие. Виртуальная зависимость больше связана с неправильной организацией времени. Будет более целесообразнее переключать детей на занимательные игры, для которых нет надобности в телефоне или компьютере", - добавила Э.Бахышлы.