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Опубликованы фото осколков ракеты ПВО, которой был подбит азербайджанский самолет (ФОТО)

Общество Материалы 4 февраля 2025 20:26 (UTC +04:00)
Опубликованы фото осколков ракеты ПВО, которой был подбит азербайджанский самолет (ФОТО)
Фото: Министерство транспорта Казахстана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Опубликованы фотографии осколков ракеты ПВО, которой было подбито пассажирское воздушное судно Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

Как передает во вторник Trend, соответствующие фотографии были выложены в предварительном отчете по расследованию крушения самолета AZAL, опубликованном Министерством транспорта Казахстана.

Отметим, что сегодня Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия.

Напомним, что пассажирский самолет Embraer-190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, потерпел крушение 25 декабря в трех километрах от аэропорта Актау. На борту находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа.

В результате крушения погибли 39 человек, 27 были ранены и доставлены в больницу. Оба пилота и бортпроводница погибли, двое других членов экипажа выжили.

Опубликованы фото осколков ракеты ПВО, которой был подбит азербайджанский самолет (ФОТО)
Опубликованы фото осколков ракеты ПВО, которой был подбит азербайджанский самолет (ФОТО)
Опубликованы фото осколков ракеты ПВО, которой был подбит азербайджанский самолет (ФОТО)
Опубликованы фото осколков ракеты ПВО, которой был подбит азербайджанский самолет (ФОТО)
Опубликованы фото осколков ракеты ПВО, которой был подбит азербайджанский самолет (ФОТО)
Опубликованы фото осколков ракеты ПВО, которой был подбит азербайджанский самолет (ФОТО)
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