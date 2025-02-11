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Азербайджанская оперная певица выступила на европейских сценах в опере Джузеппе Верди (ФОТО)

Общество Материалы 11 февраля 2025 15:56 (UTC +04:00)
Азербайджанская оперная певица выступила на европейских сценах в опере Джузеппе Верди (ФОТО)

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Итальянская организация "Opera 2001" представляет показ оперы Джузеппе Верди "Трубадур" в разных городах Испании и Франции.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Сообщается, что партию цыганки Азучены в спектакле, который будет представляться до 2 марта, исполняет Чинара Ширин (меццо-сопрано). Выступление артистки встречается публикой с большим интересом.

Проживающая в Италии оперная певица Чинара Ширин - участница ряда проектов, реализуемых при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана. Одним из таких проектов является концертная программа "Музыка не знает границ", организованная членом правления Альянса азербайджанцев Германии, пианисткой Сабиной Мамедовой. Программа была представлена 3 марта прошлого года в Милане.

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Азербайджанская оперная певица выступила на европейских сценах в опере Джузеппе Верди (ФОТО)
Азербайджанская оперная певица выступила на европейских сценах в опере Джузеппе Верди (ФОТО)
Азербайджанская оперная певица выступила на европейских сценах в опере Джузеппе Верди (ФОТО)
Азербайджанская оперная певица выступила на европейских сценах в опере Джузеппе Верди (ФОТО)
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