Азербайджанская оперная певица выступила на европейских сценах в опере Джузеппе Верди (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Итальянская организация "Opera 2001" представляет показ оперы Джузеппе Верди "Трубадур" в разных городах Испании и Франции.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Сообщается, что партию цыганки Азучены в спектакле, который будет представляться до 2 марта, исполняет Чинара Ширин (меццо-сопрано). Выступление артистки встречается публикой с большим интересом.

Проживающая в Италии оперная певица Чинара Ширин - участница ряда проектов, реализуемых при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана. Одним из таких проектов является концертная программа "Музыка не знает границ", организованная членом правления Альянса азербайджанцев Германии, пианисткой Сабиной Мамедовой. Программа была представлена 3 марта прошлого года в Милане.

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