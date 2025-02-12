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Итальянский скульптор представит свои новые работы в Центре Гейдара Алиева (ВИДЕО)

Общество Материалы 12 февраля 2025 11:20 (UTC +04:00)
Итальянский скульптор представит свои новые работы в Центре Гейдара Алиева (ВИДЕО)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 6 марта в Центре Гейдара Алиева итальянский скульптор Джузеппе Карта (Giuseppe Carta) представит свои новые работы, подготовленные к Бакинской выставке.

Как сообщает в среду Trend, на выставке "Дары природы" будет представлено более 120 работ автора.

Приглашая культурную общественность Азербайджана на свою выставку, Джузеппе Карта заявляет, что в Центре Гейдара Алиева будут представлены его самые яркие произведения.

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