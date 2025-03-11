Генпрокурор Азербайджана провел обсуждения с главой ICMP

БАКУ /Trend/ - 11 марта генеральный прокурор Кямран Алиев встретился с генеральным директором Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) Катрин Бомбергер.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Приветствуя гостей, генеральный прокурор отметил, что с 2023 года между возглавляемой им структурой и İCMP сложились позитивные отношения сотрудничества, и проинформировал о масштабных реформах, проводимых в органах прокуратуры по поручению и рекомендациям Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Было отмечено, что Армения до сих пор не предоставила информации о судьбе 3983 азербайджанцев, пропавших без вести в результате армянской военной агрессии.

Выразив благодарность за прием, Катрин Бомбергер сказала, что Комиссия может внести свой вклад в создание в Азербайджане базы данных по пропавшим без вести лицам, расширение правовой базы, повышение профессионализма местных специалистов в этом вопросе и строительство современных лабораторий, высоко оценила работу, проделанную в последние годы нашей страной в этом направлении.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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