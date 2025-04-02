Euronews подготовил репортаж об инвестиционных проектах, реализуемых в Азербайджане (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Euronews подготовил видеорепортаж об инвестиционных проектах, реализуемых в Азербайджане, и развитии ненефтяного сектора страны.

Как сообщает Trend, в репортаже уделено внимание различным проектам, реализуемым совместно с партнерами ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", подведомственным министерству экономики. Отмечено, что предприятия, созданные в области "зеленой" энергетики, фармацевтики, пищевой и других отраслях, локализуют производство, а также ускоряют трансфер технологий в стране.

Более подробно по ссылке: https://www.euronews.com/business/2025/03/20/how-azerbaijan-investment-company-balances-growth-innovation-foreign-investment

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!