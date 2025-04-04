Президент и премьер-министр Грузии приняли участие в праздновании Новруза

БАКУ /Trend/ - Мэрия Марнеули организовала мероприятие по случаю праздника Новруз. В мероприятии приняли участие Президент Грузии Михеил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили и другие официальные лица.

Как сообщили Trend в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой, в праздничном мероприятии также принял участие Центр интеграции азербайджанцев Грузии.

Было отмечено, что плакаты, созданные на 3D-принтере членами клуба "Робототехника" Центра, на которых изображен герб Марнеули, были преподнесены Президенту и премьер-министру Грузии. А председателю парламента была представлена работа членов художественного клуба. Затем официальные лица осмотрели выставку изделий ручных работ членов Центра в азербайджанском уголке.

Еще одно праздничное мероприятие в Марнеули состоялось в Центре интеграции азербайджанцев Грузии. Красочность торжеству придало участие главных персонажей праздника Новруз - Бахар гызы, Кёсы и Кечала. Состоялись выступления учащихся, прозвучали стихи и песни. В завершение исполнительный директор Центра Мурад Мурадов поздравил участников мероприятия с праздником и пожелал им процветания и счастья.

Праздник Новруз также отмечался в селе Габал Лагодехского района. При организации Центра развития Габала были проведены различные спортивные соревнования и празднество. Мероприятие, начавшееся в утренние часы со скачек, завершилось концертной программой. Спортсмены из разных регионов Грузии пробовали свои силы в таких видах, как борьба, марафонский бег, кикбоксинг, футбол и волейбол. Победителям были вручены кубки, дипломы и денежные призы. Руководитель Центра Явер Мамедов выразил благодарность муниципалитету Лагодехи за вклад в организацию мероприятия, оказанную поддержку.

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