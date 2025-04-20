Сегодня "Карабах" может досрочно стать чемпионом азербайджанской Премьер-лиги

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершится 31-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Как передает Trend, в первом игровом дне футбольный клуб «Шамахы» встретится с «Кяпязом». Матч, который пройдет на Шамахинском городском стадионе, начнется в 16:30 по бакинскому времени. Хозяева занимают седьмое место с 31 очком. Представитель Гянджи с 28 очками находится на девятом месте.

Другой матч тура состоится между командами «Зиря» и «Сумгайыт». Если «Зиря», занимающая второе место, не сможет одержать победу в этой игре, «Карабах» досрочно станет чемпионом Азербайджана.