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Сегодня "Карабах" может досрочно стать чемпионом азербайджанской Премьер-лиги

Общество Материалы 20 апреля 2025 11:38 (UTC +04:00)
Сегодня "Карабах" может досрочно стать чемпионом азербайджанской Премьер-лиги

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня завершится 31-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Как передает Trend, в первом игровом дне футбольный клуб «Шамахы» встретится с «Кяпязом». Матч, который пройдет на Шамахинском городском стадионе, начнется в 16:30 по бакинскому времени. Хозяева занимают седьмое место с 31 очком. Представитель Гянджи с 28 очками находится на девятом месте.

Другой матч тура состоится между командами «Зиря» и «Сумгайыт». Если «Зиря», занимающая второе место, не сможет одержать победу в этой игре, «Карабах» досрочно станет чемпионом Азербайджана.

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