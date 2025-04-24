Члены клуба путешественников NomadMania прибыли в город Ханкенди (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Члены клуба путешественников NomadMania прибыли в город Ханкенди.

Как сообщает в четверг Trend, визит начался с посещения Карабахского университета.

Отметим, что делегация в течение трех дней будет находиться в Карабахе и Восточном Зангезуре, где ознакомится с масштабными работами по восстановлению и строительству, деятельностью по разминированию, а также с разрушениями и актами вандализма, совершенными Арменией в период оккупации.

Эти поездки также имеют исключительное значение с точки зрения продвижения освобожденных территорий в рамках black tourism ("черный туризм"), посредством чего туристы на месте могут ознакомиться со следами военных преступлений, совершенных армянскими оккупантами.

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