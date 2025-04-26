В Гяндже почтили память видного писателя, ученого и педагога Мир Джалала Пашаева (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - По случаю 117-й годовщины со дня рождения заслуженного деятеля науки, писателя, ученого Мир Джалала Пашаева в Гяндже состоялся творческий вечер, организованный Национальной академией авиации (НАА).

Как сообщает Trend, на мероприятии, прошедшем в доме-музее видного писателя и ученого Мир Джалала Пашаева, внесшего неоценимый вклад в развитие науки, литературы и образования Азербайджана в XX веке, приняли участие представители городской администрации, общественные деятели и студенты.

Выступая на открытии мероприятия, первый проректор Национальной академии авиации профессор Адалят Самедов передал участникам приветствие ректора НАА академика Арифа Пашаева, сохраняющего и успешно продолжающего сегодня философию Мир Джалала и его традиции гуманизма. Он отметил, что многогранное творчество Мир Джалала Пашаева является образцом не только для его современников, но и для последующих поколений. Неслучайно, что сегодня жизнь и творчество великого писателя широко изучаются также за пределами Азербайджана, а его произведения издаются и читаются с большим интересом.

Заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, выступая на мероприятии, отметил, что Мир Джалал Пашаев стремился к развитию азербайджанской науки и образования, литературных школ, а также сохранению национальных ценностей, обычаев и традиций, приобщал молодежь к образованности и патриотизму. В своих известных произведениях «Манифест молодого человека», «Особенности поэзии Физули», «Воскресший», «Огородный вор», «Гёзюн айдын» и др. он отразил вызовы современности. Именно поэтому и сегодня наследие Мир Джалала широко изучается в средних и высших учебных заведениях Азербайджана.

В свою очередь глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов подчеркнул, что в древнем и одновременно современном, с каждым днем все более преображающемся городе Гянджа ощущается дух Мир Джалала.

Член-корреспондент Национальной Академии наук Азербайджана, директор Института математики и механики Министерства науки и образования Мисир Марданов, выступая, отметил, что видный ученый Мир Джалал Пашаев обеспечил себе бессмертие в памяти нашего народа также и как светлая личность, обладавшая высокими человеческими качествами.

Народный поэт Нариман Гасанзаде поделился теплыми воспоминаниями о своем любимом учителе, отметив, что делится этими воспоминаниями и в недавно изданных книгах «Годы, ступени и судьбы» и «Одиноко горящая свеча».

Помощник ректора Национальной академии авиации доктор философии по экономическим наукам доцент Гюльнара Ахмедова в своем выступлении подчеркнула, что на протяжении многих лет не только исследуется научное наследие Мир Джалала Пашаева, но и с восхищением вспоминаются его доброта, масштабная и бесценная педагогическая деятельность, гуманизм, которые воздвигают ему памятник в сердцах. Его место на этом пьедестале будет вечным, а его любовь и милосердие будут жить в памяти, пока стоит этот мир.

В завершение мероприятия студенты Национальной академии авиации прочитали стихотворения и продемонстрировали художественные композиции.