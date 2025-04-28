Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана с 21 по 27 апреля было обнаружено и обезврежено 35 противопехотных, 36 противотанковых мин, 574 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельном отчете, опубликованном Агентством Азербайджанской Республики по разминированию, о гуманитарных операциях по разминированию, проведенных на освобожденных от оккупации территориях.

Отмечается, что операции по разминированию проводились в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачине, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане.

Согласно информации, 1925,4 гектара земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!