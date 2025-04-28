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Кабмин Азербайджана принял решение относительно зарплат военнослужащих минобороны

Общество Материалы 28 апреля 2025 14:25 (UTC +04:00)
Кабмин Азербайджана принял решение относительно зарплат военнослужащих минобороны

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Утверждены размеры ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих министерства обороны.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Trend.

Постановлением также утверждены размеры ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданских служащих министерства обороны, не являющихся государственными служащими.

Кроме того, этим постановлением утверждены размеры окладов военнослужащих министерства обороны по воинскому званию.

Министерству финансов поручено обеспечить проведение соответствующих мероприятий с целью выплаты средств в связи с исполнением данного решения.

Постановление действует с 1 января 2025 года

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