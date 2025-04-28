Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Газахском районе

БАКУ /Trend/ - 28 апреля на территории освобожденного от оккупации села Гызылхаджылы Газахского района произошел минный инцидент.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), сотрудник Агентства Пашаев Эльнур Орудж оглу (1985 года рождения) при исполнении служебных обязанностей подорвался на противопехотной мине.

"В результате инцидента Пашаев Эльнур получил легкие травмы различных участков тела.

Пострадавший сотрудник был эвакуирован в Центральную районную больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении ANAMA.

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