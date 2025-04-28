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Азербайджанские военные пилоты выполнили очередные учебно-тренировочные полёты (ФОТО)

Общество Материалы 28 апреля 2025 15:33 (UTC +04:00)
Азербайджанские военные пилоты выполнили очередные учебно-тренировочные полёты (ФОТО)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2025 год, авиационными подразделениями Военно-воздушных сил Азербайджана были выполнены учебно-тренировочные полёты на учебных самолётах "Super Mushshak".

Об этом Trend сообщили в минобороны.

После проверки состояния здоровья лётных экипажей и оглашения правил безопасности военные пилоты провели контрольный осмотр учебных самолётов "Super Mushshak".

Cогласно плану полетов, молодые пилоты успешно выполнили задачи по взлёту и посадке, полёту в составе авиационных групп по заданным маршрутам, пилотажные манёвры на различных высотах и другие учебные задачи.

В ходе полётов, проводимых в целях повышения боевой подготовки и практических навыков военных пилотов, были достигнуты все поставленные цели.

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Азербайджанские военные пилоты выполнили очередные учебно-тренировочные полёты (ФОТО)
Азербайджанские военные пилоты выполнили очередные учебно-тренировочные полёты (ФОТО)
Азербайджанские военные пилоты выполнили очередные учебно-тренировочные полёты (ФОТО)
Азербайджанские военные пилоты выполнили очередные учебно-тренировочные полёты (ФОТО)
Азербайджанские военные пилоты выполнили очередные учебно-тренировочные полёты (ФОТО)
Азербайджанские военные пилоты выполнили очередные учебно-тренировочные полёты (ФОТО)
Азербайджанские военные пилоты выполнили очередные учебно-тренировочные полёты (ФОТО)
Азербайджанские военные пилоты выполнили очередные учебно-тренировочные полёты (ФОТО)
Азербайджанские военные пилоты выполнили очередные учебно-тренировочные полёты (ФОТО)
Азербайджанские военные пилоты выполнили очередные учебно-тренировочные полёты (ФОТО)
Азербайджанские военные пилоты выполнили очередные учебно-тренировочные полёты (ФОТО)
Азербайджанские военные пилоты выполнили очередные учебно-тренировочные полёты (ФОТО)
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