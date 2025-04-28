Вдохновляющее путешествие по Центру Гейдара Алиева - миру, где искусство говорит на всех языках (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend Life/ - Представьте, что вы ступаете на белоснежные волны футуристического здания, словно попадая в другой мир, где искусство разговаривает с вами, архитектура живёт и дышит, а каждый экспонат - это портал в другую реальность. Есть места, которые не просто хранят искусство, а сами становятся его частью. Центр Гейдара Алиева - один из таких. Как только вы переступаете порог этого архитектурного чуда, словно входите в иной мир - плавный, текучий, будто пространство само танцует и перетекает от одной эпохи к другой.

Добро пожаловать в Центр Гейдара Алиева, культурное сердце Баку и один из самых узнаваемых символов Азербайджана.

Центр Гейдара Алиева, расположенный в самом центре Баку, на проспекте Гейдара Алиева - названных в честь Великого Лидера, спроектирован всемирно известным архитектором Захой Хадид и входит в число шедевров мировой архитектуры. Ставший символом единения разных эпох в истории страны и ежедневно привлекающий внимание тысячи посетителей уникален по своему внешнему виду, оригинальным архитектурным решениям, практически полным отсутствием прямых линий, во внешнем облике отражающий бесконечность движения вперед, а также преемственность прошлого и будущего страны.

А лицезреть представленные здесь на нескольких этажах временные и постоянные экспозиции доставляет истинное наслаждение, когда взору предстают уникальные работы и экспонаты.

Итак, давайте вместе совершим увлекательную экскурсию по Центру Гейдару Алиева и расскажем о некоторых экспозициях.

При входе нас встречает скульптура сидящего Ангела с распростёртыми крыльями, взирающего с высокого постамента, из работ мексиканского художника Хорхе Марина "Воссоздание бытия". Своеобразный ангел – хранитель центра! И сразу же взору предстает инсталляция нью-йоркского художника Даниэля Вурцеля "Воздушный фонтан - танец кялагаи", созданной с использованием воздушного вихря и ткани. Использование в произведении цветов флага Азербайджана и орнаментов кялагаи делает танец еще более привлекательным.

Свобода полета продолжается работой британской художницы Йинки Шонибаре "Чувствовать себя свободной, как птица", где создана женщина на лошади, которая несет с собой освобожденные из клеток исчезающие виды африканских птиц. Вместо человеческой головы изображен глобус. Эта инсталляция, посвященная теме изменения климата, передает послание обществу через искусство.

Креативное произведение японской художницы Яёи Кусамы "Цветы, которые расцветут завтра" что-то вроде громадного психоделического цветка-переростка, который мог бы присниться Алисе во время падения в самый глубокий колодец подсознания: одновременно очень детский, почти аляповатый и в то же время пугающе антропоморфный – не цветок, а какой-то броненосец.

Экспозиции выставочных залов объединены несколькими темами, но история и культура Азербайджана - несомненно, главная.

И поэтому совершим экскурс в славную историю Азербайджана. В Центре Гейдара Алиева действует интерактивный Музей Гейдара Алиева, посвященный различным годам жизни и деятельности великого лидера в период Советского Союза, работе в органах спецслужб и на посту главы республики, президента независимого Азербайджана. Представлены фото- и видеоматериалы, личные вещи и предметы быта, документы Гейдара Алиева. Здесь также рассказывается о главных событиях в жизни государства, его достижениях в различных сферах - инсталляции сопровождаются аудио на английском и русском языках. Одними из любопытнейших экспонатов являются служебные автомобили Гейдара Алиева в периоды его руководства Азербайджаном - с 1969 по 2003 годы. Среди них - Чайка, ЗИЛ, Mersedes S500 и Mersedes S600 SEL.

Фантастическая по красоте экспозиция "Азербайджанский ковер – танец узоров", созданная при поддержке Фонда Гейдара Алиева, направлена на сохранение, развитие и продвижение национально-духовных ценностей и культурного наследия Азербайджана.

Представленные здесь ковры дают новое дыхание древнему азербайджанскому искусству, и очень интересны посетителям как уникальные образцы искусства. Каждое из этих произведений передает посетителю свое послание через узоры, орнаменты. Ковры, окрашенные натуральными красителями, сотканы из шелка и шерсти. Причем использованы 170 цветов и оттенков! При создании этих произведений ковров неиссякаемым источником стали достопримечательности Азербайджана, природные узоры, богатая флора и фауна, шебеке и вышивка, изящные ювелирные изделия. Неисчерпаемое сплетение узоров, полет творческой фантазии и высокое мастерство - вот что такое азербайджанский ковер. Все это великолепие надо увидеть собственными глазами.

Также интересно посмотреть выставку "Мини-Азербайджан", где представлены миниатюрные копии лучших исторических и архитектурных достопримечательностей страны. А для любителей автомобилей представлена уникальная коллекция винтажных автомобилей.

Хотите получить настоящее эстетическое удовольствие? Обязательно стоит посетить выставку "Кукла в искусстве" - коллекцию, которая была собрана Фондом Гейдара Алиева в течение 10 лет! Великолепию нет предела! Словно попадаешь в настоящую сказку! Здесь демонстрируются работы 60 художников-скульпторов из 16 стран, в том числе азербайджанских художников. Все работы авторские, ручной работы, демонстрируют также богатство нашей культуры, истории, развитие изящного искусства. Наряду с традиционными куклами, изготовленными из фарфора, бумаги, пластика, дерева и ткани, на выставке представлены экспонаты, созданные с применением современных технологий. В экспозиции можно познакомиться с историей одежды, юмористическими и праздничными образами, жителями старого Баку, героями сказок и другими экспонатами.

А теперь перейдем к большим экспозициям мировых мастеров.

Выставка нигерийского скульптора Дотуна Популы "Возрожденная красота" созвучна теме окружающей среды и изменения климата. Скульптор создал свои работы не из традиционных материалов, а из металлических деталей, превратившихся в промышленные отходы. В художественной подаче автора ощущается отражен призыв к защите климата посредством образов людей, животных, транспортных средств и т.д. Эти произведения - дань человеческому воображению, которое может создавать прекрасные образцы искусства из "ничего", превращенного в отходы. Мастерство скульптора и креативность произведений поражают воображение!

Выставка белоруского скульптора Андрея Осташова "Тайна розы" посвящена эмоциям человека, женщины и мужчины, красоте внутреннего мира. "Роза - это цветок, который защищает себя, но внутри него находится нежное существо", - таков лейтмотив эстета-философа, который считает, что в этом цветке одновременно заключены внешняя красота и духовная глубина, неприступность и величие, сила и чуткость. Скульптор в камне и бронзе смело использует в своем творчестве предметы быта Дальнего Востока и прикладное искусство, образы самураев и животных, мифических героев и шаманов. Выставка уносит в глубокое и прекрасное путешествие - в наш внутренний мир, чтобы раскрыть смысл экспонатов и стать участником этого процесса.

Особое место в Центре Гейдара Алиева уделено итальянским мастерам.

В основе концепции выставки Лоренцо Куинна "Равновесие в природе" лежит понимание окружающей среды, идея заботы о природе. При этом уникальна его композиция "Моё сердце принадлежит тебе", созданной из изысканного богемского хрусталя и 6500-летнего дуба (!), и впервые выставленной именно в Центре Гейдара Алиева. Лоренцо Куинн наиболее известен своими выразительными изображениями человеческих рук, но это первый случай, когда он использовал хрусталь для их создания. Это произведение считается одной из редких художественных композиций и олицетворяет хрупкость и утонченность, как и само чувство любви. Философия использованных материалов: дуб - долговечность отношений, прочность, сила и решительность, а хрусталь – хрупкость чувств, которые всегда надо беречь.

Некоторые работы из выставки Джанфранко Меджато "Линии невидимого" впервые представлены для бакинской публики. При этом своими светлыми тонами, формами и линиями экспозиция создает уникальное сочетание со зданием Центра Гейдара Алиева. Он придает своим скульптурам такую структуру, что эти произведения олицетворяют извилистый путь человека, стремящегося постичь себя и свой богатый внутренний мир. В его работах невидимое превращается в видимое. Энергия, дух принимают форму материи. Таким образом, перед нами открываются новые возможности созерцания искусства.

В экспозиции Джузеппе Карты "Дары природы" представлены различные работы больших скульптур фруктов и овощей. Часть этих произведений автор создал именно для выставки в Баку. Среди работ уникальные, мастерски созданные скульптуры и инсталляции фундука, малины, граната, маслин, винограда, персика и перца чили. Произведения близки зрителю благодаря простоте темы, но в то же время они выражают ценность даров природы. Именно эта особенность передает универсальное послание произведений с точки зрения искусства. Пропагандируя гуманистические ценности, автор раскрывает универсальный символ жизни, надежды, перерождения и прорастания.

Кстати, с 16 мая в Центре Гейдара Алиева будет представлена выставка работ известного бразильского художника и скульптора Луиза де Соузы "Выражение вечности". Лейтмотивом произведений выставки является отношение художника к времени. Автор считает, что во время создания работ время течет по-другому. В этом случае время течет не в математическом выражении, а по-особенному.

Так что, посетите Центр Гейдара Алиева и наслаждайтесь шедеврами!

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