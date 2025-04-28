В ЗАО «AzerGold» отметили Всемирный день охраны труда (ФОТО)

ЗАО «AzerGold» провело мероприятие, посвященное Всемирному дню охраны труда на Човдарском Интегрированном Региональном Участке по Переработке (ЧИРУП).

В мероприятии, посвященном теме «Революционные подходы к охране труда и гигиене: роль искусственного интеллекта и цифровизации на рабочем месте», приняли участие представители ЗАО «AzerGold», Исполнительной власти Дашкесанского района, Государственного агентства по безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения, а также подрядных компаний, работающих на ЧИРУП.

На мероприятии обсуждалась работа, проводимая в ЧИРУП в области охраны труда и техники безопасности, а также охраны окружающей среды для обеспечения безопасных условий труда. Было отмечено, что в сфере переработки применяются технологии, соответствующие самым высоким стандартам, расширяется использование систем, управляющих производством в цифровом и автоматическом режимах. Это способствует профилактике несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и обеспечению безопасности труда. В результате участники мероприятия были проинформированы о том, что количество безопасных рабочих часов на ЗАО «AzerGold» за период деятельности достигло своего исторического максимума — 6 миллионов часов.

Позже гости познакомились с условиями, созданными на заводе по чановому выщелачиванию, расположенном в ЧИРУП. Гостям рассказали о внедренной на заводе системе SCADA (диспетчерского управления и сбора данных - Supervisory Control and Data Acquisition). Было отмечено, что SCADA — это система, основанная на цифровых технологиях сбора, анализа и дистанционного управления данными. Подобные системы, а также новейшие модели приборов и оборудования, используемые для контроля и управления процессами в промышленности, позволяют исключить воздействие вредных производственных сред на людей и обеспечить высококачественный производственный процесс.

На мероприятии также были вручены благодарственные письма и памятные подарки сотрудникам ЗАО «AzerGold» и подрядных компаний, внесшим вклад в деятельность в области охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды на ЧИРУП.