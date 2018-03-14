Союз предпринимателей Туркменистана проведет юбилейную конференцию

14 марта 2018 05:56 (UTC+04:00)

АШХАБАД / Trend/ - К десятилетию со дня образования Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) будут приурочены выставка и конференция, которые состоятся 17-18 марта, сообщает местный телеканал Алтын Асыр.

Свои достижения представят бизнесмены, работающие в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, строительство и строительные материалы, перерабатывающая и пищевая промышленность, транспорт, логистика, туризм, образование, торговля и услуги.

В ходе конференции будут рассмотрены задачи на перспективу, намечены меры по достижению целей в частном секторе, определённых в Программе социально-экономического развития Туркменистана на 2018-2024 годы.

СППТ основал акционерно-коммерческий банк «Рысгал», школу предпринимательства и учредил газету.

За последние годы были подписаны соглашения о сотрудничестве между СППТ и объединениями предпринимателей России, Австрии, Турции, Болгарии, Узбекистана, Казахстана.

(Автор:Гусейн Гасанов)

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