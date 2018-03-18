Рухани: Азербайджан и Иран подпишут соглашение по совместным инвестициям в ж/д Решт-Астара

18 марта 2018 22:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иран подпишут соглашение по инвестированию в строительство железной дороги Решт-Астара. Об этом в воскресенье сказал президент Ирана Хасан Рухани.

"В ходе моего визита в Азербайджан будет подписано соглашение о совместном инвестировании в строительство железной дороги Решт-Астара", - сказал Рухани журналистам в Тегеране.

Отметим, что в конце марта ожидается визит президента Ирана Хасана Рухани в Азербайджан. Визит, предположительно, состоится 28 марта. Ожидается, что в рамках визита Хасан Рухани также посетит Нахчыванскую Автономную Республику и Нефтчалу.

Железная дорога Решт-Астара является частью транспортного коридора "Север-Юг", который призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.

Железная дорога "Казвин-Решт-Астара (Иран) - Астара (Азербайджан)" является частью транспортного коридора "Север-Юг", который соединит Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединив железные дороги Азербайджана, Ирана и России.

На первом этапе по коридору "Север-Юг" планируется транспортировать шесть миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - 15-20 миллионов тонн грузов.

Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президенты Турции и Ирана обсудили ситуацию в Сирии
Турция 7 марта 18:44
Президент Ирана посетит Азербайджан в конце марта
Политика 1 марта 17:52
Эрдоган и Рухани обсудили ситуацию в Сирии
Турция 19 февраля 21:23
Эрдоган и Рухани обсудили ситуацию в Сирии
Турция 8 февраля 23:43
Иран и Азербайджан совместно профинансируют железную дорогу Решт-Астара
Бизнес 21 января 22:10
Президенты Турции и Ирана проводят встречу в Стамбуле
Политика 13 декабря 2017 20:04
Иран готов сотрудничать с каждой из мусульманских стран в целях защиты святого Аль-Кудса
Иран 13 декабря 2017 15:55
Иран намерен устанавливать продуктивное взаимодействие со странами мира
Иран 29 ноября 2017 11:41
Россия, Турция и Иран продолжат сотрудничать до окончательного разгрома ИГ
В мире 22 ноября 2017 21:00
Лидеры РФ, Ирана и Турции приняли заявление по сирийскому урегулированию
В мире 22 ноября 2017 20:25
Эрдоган и Рухани поддержали проведение конгресса нацдиалога Сирии
В мире 22 ноября 2017 20:13
В Сочи завершились переговоры лидеров России, Ирана и Турции
В мире 22 ноября 2017 19:54
Для урегулирования в Сирии открывается новая перспектива - Рухани
В мире 22 ноября 2017 19:52
Иран выразил готовность оказать помощь другим странам в борьбе с терроризмом
Политика 22 ноября 2017 19:27
Некоторые державы прибегают к терроризму для достижения целей - Рухани
Политика 22 ноября 2017 18:50
Президенты Турции и Ирана провели встречу в Сочи
Турция 22 ноября 2017 17:17
Президент Ирана прибыл в Сочи
Иран 22 ноября 2017 12:36
Иран выделит около $70 млн пострадавшим от землетрясения на западе страны
Политика 15 ноября 2017 20:10