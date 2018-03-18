Рухани: Азербайджан и Иран подпишут соглашение по совместным инвестициям в ж/д Решт-Астара

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иран подпишут соглашение по инвестированию в строительство железной дороги Решт-Астара. Об этом в воскресенье сказал президент Ирана Хасан Рухани.

"В ходе моего визита в Азербайджан будет подписано соглашение о совместном инвестировании в строительство железной дороги Решт-Астара", - сказал Рухани журналистам в Тегеране.

Отметим, что в конце марта ожидается визит президента Ирана Хасана Рухани в Азербайджан. Визит, предположительно, состоится 28 марта. Ожидается, что в рамках визита Хасан Рухани также посетит Нахчыванскую Автономную Республику и Нефтчалу.

Железная дорога Решт-Астара является частью транспортного коридора "Север-Юг", который призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.

Железная дорога "Казвин-Решт-Астара (Иран) - Астара (Азербайджан)" является частью транспортного коридора "Север-Юг", который соединит Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединив железные дороги Азербайджана, Ирана и России.

На первом этапе по коридору "Север-Юг" планируется транспортировать шесть миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - 15-20 миллионов тонн грузов.

Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней.

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