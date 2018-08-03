Азербайджан совершенствует систему "единого окна" на таможенном посту "Гоша Тепе" (ФОТО)

БИЛЯСУВАР /Trend/ - Государственный таможенный комитет Азербайджана реализует пилотный проект с целью совершенствования системы «единого окна» на таможенном посту «Гоша Тепе» Билясуварского таможенного управления. Проект «один инспектор - одно транспортное средство» уже месяц как начал осуществляться на таможенном посту «Гоша Тепе».

Об этом в пятницу сказал журналистам начальник управления технологических инноваций Главного управления по оценке деятельности и программ развития Государственного таможенного комитета Азербайджана Азер Аббасов.

По его словам, если в системе «единого окна», применяемой на других таможенных постах, несколько лиц оказывали услуги гражданину по своим сферам, на таможенном посту «Гоша Тепе» одно лицо оказывает услуги гражданину по всем сферам.

"Если этот проект будет успешным, в ближайшее время данная система будет применена также на других таможенных постах», - добавил Аббасов.

Аббасов отметил, что в результате пилотного проекта один человек за пять минут сможет пройти все процессы, связанные с документацией, по системе «единого окна».

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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