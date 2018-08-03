Азербайджан совершенствует систему "единого окна" на таможенном посту "Гоша Тепе" (ФОТО)

3 августа 2018 16:16 (UTC+04:00)

БИЛЯСУВАР /Trend/ - Государственный таможенный комитет Азербайджана реализует пилотный проект с целью совершенствования системы «единого окна» на таможенном посту «Гоша Тепе» Билясуварского таможенного управления. Проект «один инспектор - одно транспортное средство» уже месяц как начал осуществляться на таможенном посту «Гоша Тепе».

Об этом в пятницу сказал журналистам начальник управления технологических инноваций Главного управления по оценке деятельности и программ развития Государственного таможенного комитета Азербайджана Азер Аббасов.

По его словам, если в системе «единого окна», применяемой на других таможенных постах, несколько лиц оказывали услуги гражданину по своим сферам, на таможенном посту «Гоша Тепе» одно лицо оказывает услуги гражданину по всем сферам.

"Если этот проект будет успешным, в ближайшее время данная система будет применена также на других таможенных постах», - добавил Аббасов.

Аббасов отметил, что в результате пилотного проекта один человек за пять минут сможет пройти все процессы, связанные с документацией, по системе «единого окна».

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане намерены повысить роль таможенных органов в поддержке предпринимательства (ФОТО)
Бизнес 31 июля 11:58
Азербайджан почти втрое увеличил импорт автотранспортных средств
Бизнес 14 июля 14:14
Азербайджан удвоил экспорт электроэнергии
Энергетика 14 июля 13:24
Рэнкинг торговых партнеров: Израиль утроил товарооборот с Азербайджаном
Бизнес 13 июля 14:11
Азербайджан увеличил долю частного сектора в экспорте
Бизнес 13 июля 11:45
В руководстве Госкомтаможни Азербайджана произошли изменения
Бизнес 7 июля 12:39
Лента новостей
МИД РФ сообщил об эффективной работе по подготовке Конвенции по статусу Каспия
Россия 16:54
Грузию в июле посетило более миллиона международных визитеров
Грузия 16:49
В Азербайджане до конца года инвалиды Карабахской войны и семьи шехидов получат более 500 квартир
Общество 16:44
Места съемок популярных фильмов в Баку – раньше и сегодня (ФОТО)
Культура 16:31
Израиль закрыл приграничную клинику для сирийцев
Израиль 16:18
Цены на азербайджанскую нефть возобновили рост
Энергетика 16:06
Глава МИД Китая: США и КНДР следует выстраивать отношения на основе взаимного доверия
Китай 16:06
Мария Захарова: "ЖАРА-2018" - международный фестиваль, который объединяет
Общество 16:04
Госслужба автотранспорта Азербайджана устраняет случаи исскуственного повышения цен
Общество 15:59