Агентство по развитию МСБ проводит тренинги в Баку для участников программы самозанятости (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Госслужба занятости при министерстве труда и социальной защиты населения и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики приступили к совместным тренингам для безработных и подыскивающих работу граждан, привлеченных к программам самозанятости, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минтруда.

К тренингам, организованным в Баку и регионах, привлечено 94 человека. Тренинги проводятся в офисах «Друг МСБ», которые действуют в Баку, Гяндже, Евлахе, Габалинском, Губинском, Гусарском, Сиязаньском и Хачмазском районах.

В течение одного месяца на тренингах преподаются программа самозанятости, юридические знания в сфере предпринимательства, безработных обучают разработке бизнес-планов, связанных со сферой услуг и производством.

Лицам, успешно завершившим процесс обучения в ходе тренингов, будут вручены сертификаты Госслужбы занятости и Агентства по развитию МСБ.

Отметим, что желающие присоединиться к программе самозанятости могут обращаться как в центры занятости, так и в офисы «Друг МСБ».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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