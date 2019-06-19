В Западно-Каспийском университете прошла олимпиада среди школьников «STEMplus» (ФОТО)

19 июня 2019 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Западно-Каспийском Университете прошла олимпиада среди школьников «STEMplus».

STEM– это комбинациязаглавных букв словscience (наука), technology (технология), engineering (инженерия), math(математика).

STEM - это соединение знаний, которые учащиеся получили по техническим предметам в школе, с технологией и инженерией, и применение их в повседневной жизни.

Конкурс назывался «STEMPlus», так как вопросы конкурса были связаны с областью техники икругозором школьников.

Цель конкурса - проверить знания, умения и навыки, приобретенные молодыми людьми за годыобучения в средней школе, повысить их интерес к науке, технике и инженерии.

Выступая на церемонии открытия Олимпиады, ректор университета, профессор Андрис Лейтас сказал, чтоЗападно-Каспийский Университет осуществляет различные проекты и мероприятия с участием школьников.

В Западно-КаспийскомУниверситете, гдепроводятся мероприятия, направленные на повышение качества и практической направленности преподавания, а также реализуются инфраструктурные проекты, уже два годаведется подготовка кадров по инженернымспециальностям.

Для этого в университете функционирует Школа Высоких Технологий и школаИнновационной Инженерии, Парк Высоких Технологий (Технопарк).

В Технопарке есть Банк Идей, Центр бизнес-инкубации, Офис трансфера технологий, лаборатория мехатроники и робототехники и другие центры.

Создан бесплатный доступ к Технопарку. Так, студенты и ученики, у которых естьидеи, могут обратиться в Технопарк и получить поддержку. Технопарк привлекает учащихся средних школ к различным проектам и практическим заданиям и стремится повысить их интерес к инженерным областям, а также развить их навыки и способности.

«STEMplus» является одним из таких мероприятий.

Соревнования, в которых приняли участие до 50 команд школьников, проходили в обстановке интересной и напряженнойборьбы. Студенты отвечали на вопросы по инженерии, технологии, математике и различным областям науки.
По окончании марафона школа № 12 г. Баку была удостоена первого места. Школы города Баку № 20 и 116 заняли соответственно второе и третье места Победители были награждены дипломами и призами.

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