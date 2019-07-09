В Бакинской высшей школе нефти откроется Академия «Cisco» (ФОТО)

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялась встреча с представителями компании Cisco.

Основной целью встречи было установление эффективного сотрудничества межу БВШН и Cisco и обсуждение перспектив сотрудничества.

На встрече приняли участие Ибрагим Саидов, менеджер компании Cisco по Азербайджану, Рамиль Эйюбов, директор компании Cisco по инновациям, Самад Аббасов, генеральный директор компании AzNEXT, Эмин Сейидов, специалист по сетям компании AzNEXT, Наиля Аллахвердиева, заведующая кафедрой Инженерии автоматизации процессов и профессорско-преподавательский состав кафедры.

Выразив удовлетворение визитом гостей в вуз, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что налажено очень эффективное сотрудничество со многими местными и международными компаниями, функционирующими в стране.

Ректор считает сотрудничество с такой влиятельной компанией как Cisco очень важным со стратегической точки зрения. Он заявил представителям компании, что открытие в будущем Сетевой Академии Cisco и Учебного Центра в БВШН будет играть незаменимую роль в становлении студентов, обучающихся по специальности Инженерия автоматизации процессов, в качестве специалистов высокого класса.

Рамиль Эйюбов, директор компании Cisco по инновациям в Азербайджане, отметил, что образование является одним из основных направлений деятельности компании, и что представители компании заинтересованы в сотрудничестве с таким передовым учебным заведением в стране как БВШН.

Он отметил, что в будущем благодаря сотрудничеству с БВШН сотрудники компании могут помочь студентам, обучающимися по специальности Инженерия автоматизации процессов, стать профессиональными специалистами в области автоматизации.

На встрече также обсуждались такие вопросы как поддержка стартап идей молодежи в области инноваций, создание необходимых лабораторий, сетевая безопасность и кибербезопасность и т.д.

В конце встречи была сделана памятная фотография с гостями, а затем представители компании ближе ознакомились с кампусом Бакинской высшей школы нефти и созданными там условиями.

Компания Cisco, считающаяся одним из мировых брендов сетевых технологий, функционирует с 1984 года.

В Академии Cisco, созданной при поддержке компании, проводятся учебные курсы по основам IT-технологий и операционных систем, интернету вещей, программированию, сетевым технологиям, сетевой безопасности и кибербезопасности.

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