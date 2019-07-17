Для вынужденных переселенцев в Билясуваре прокладывается магистраль водоснабжения (ФОТО)

17 июля 2019 15:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - ОАО "Азерсу" реализует в Билясуваре проект по улучшению водоснабжения поселков для вынужденных беженцев из Джебраилского района.

Как сообщили Trend из общества, согласно государственному инвестпроекту 2019 года, в целях улучшения водоснабжения поселков вынужденных переселенцев номер 7-11, прокладываются магистральные трубы диаметром 400 миллиметров, протяженностью 15 километров. Более 90 процентов работ по проекту, который начался в мае текущего года, уже завершены. Окончание прокладки магистрали завершится в июле, после чего она будет подключена к распределительной сети.

Проект призван улучшить водоснабжение пяти поселков с общей численностью населения семь тысяч человек.

Отметим, что проект водоснабжения городка для вынужденных переселенцев из Джебраилского района, состоящего из 11 поселков, где проживает более 4500 семей, проводится поэтапно.

В проекте реализованном в 2011 году было охвачено шесть поселков. В рамках проекта были пробурены субартезианские скважины, построены резервуара для воды вместимостью четыре тысячи кубометров, проложено 12 километров магистральных и 89 километров внутрипоселковых линий водоснабжения, которые охватили более 2600 домов. Для бесперебойного обеспечения питьевой водой шести поселков, в каждом из них построены резервуары объемом 100 кубометров, насосные станции. На следующем этапе все дома в 11 поселках были оборудованы счетчиками воды.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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