В Азербайджане приватизировано 27 объектов государственного имущества (ФОТО)

23 июля 2019 21:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по вопросам имущества провел очередной аукцион, на котором было приватизировано 27 объектов госимущества, сообщает во вторник Trend со ссылкой на комитет.

Среди приватизированных объектов, акционерные общества, малые госпредприятия и транспортные средства. Госпредприятия находятся в Баку, Евлахском, Астаринском, Исмаиллинском, Гаджигабульском, Губинском и Джалилабадском районах.

На аукционе был приватизирован акционерный пакет ОАО "Yevlax Yun" по заготовке, переработке шерсти, производству шерстяных ниток. На территории этого предприятия с земельным участком 403.3 тысяч квадратных метров есть административное здание, главный производственный корпус, цех по производству войлока и другие вспомогательные здания. Еще одним приватизированным объектом стал кинотеатр «Азербайджан» в городе Астара.

На аукционе были также приватизированы транспортные средства марок "Fiat", "Hyundai", "Daewoo", "UAZ" и другие, производства 1995-2008 гг.

Очередной аукцион пройдет 30 июля.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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