В Шамахы состоялся круглый стол в рамках первого Азербайджанского фестиваля винограда и вина (ФОТО)

ШАМАХЫ /Trend/ - В селе Мейсари Шамахинского района на территории комплекса виноградарства и виноделия ООО "Ширван шараблары" состоялся круглый стол в рамках первого Азербайджанского фестиваля винограда и вина, сообщает Trend .

В мероприятии приняли участие председатель Ассоциации производителей и экспортеров вина Эльчин Мадатов, директор отдела по организации и мониторингу фруктоводства и виноградарства министерства сельского хозяйства Тофиг Рзаев, международный эксперт Пицци Анджело Антонио (Италия), главный директор Азербайджанского института по стандартизации Намиг Тагиев, директор предприятия AzQranata Вугар Микаилов, директор винзавода Savalan Аждар Шафизаде, главный менеджер завода Shirvan wines Низами Алиев, менеджер по вопросам объединенной промышленности Азербайджанского бюро по туризму Сакина Аскерова, главный советник по региональному развитию туризма Государственного агентства по туризму Эльмир Гадиров, специалисты, виноделы, предприниматели, представители соответствующих госструктур и зарубежные эксперты.

Было отмечено, что Азербайджан является одним из центров возникновения и формирования культуры винограда, древним очагом виноградарства и виноделия. О давности возделывания винограда в Азербайджане свидетельствуют не только многочисленные литературные данные, но и найденные в ходе археологических раскопках памятники материальной культуры, орудия труда, используемые для выращивания винограда и приготовления вина, глиняная посуда с отложениями винного камня на стенках, а также семена, листья и некоторые другие фрагменты виноградной лозы. На протяжении многих веков именно виноградарство в Азербайджане являлось ведущей отраслью земледелия и основным источником экономического благосостояния народа. «Государственная программа по развитию виноградарства в Азербайджане на 2012-2020 годы» способствует стимулированию развития виноградарства в стране, в целях более полного удовлетворения спроса населения на качественные столовые сорта винограда, улучшения сырьевого обеспечения винодельческих предприятий и предприятий по переработке винограда, а также для роста экспорта винной и виноградной продукции. Грамотная политика в отношении развития малого и среднего бизнеса постепенно стала приносить свои плоды. Реализуются проекты, призванные помочь предпринимателям в их бизнесе, бизнес-структурам выдаются льготные кредиты, применяются инновации, создаются не только благоприятные условия для повышения благосостояния сельского населения в целом, но и для развития виноградарства и виноделия в Азербайджане, в частности.

В рамках круглого стола, посвященного существующим в винодельческой сфере проблемам, направлениям развития и вопросам выхода местной винодельческой продукции на зарубежные рынки, состоялись дискуссии, обмен мнениями, предложениями по дальнейшему развитию виноградарства и виноделия, расширению производства, созданию брендовой продукции, созданием туристических маршрутов.

Фестиваль проходит 30-31 августа при поддержке Фонда Гейдара Алиева и совместной организации министерства сельского хозяйства, исполнительной власти Шамахинского района, Общественного объединения «Региональное развитие», Государственного агентства по туризму и Азербайджанского национального музея ковра.

Проект нацелен на поощрение местного производства винограда и вина, рост экспортного потенциала винной продукции, донесение до широкой общественности истории виноделия в Азербайджане.

В дни фестиваля будут организованы различные просветительские и развлекательные мероприятия, посвященные темам выращивания винограда, виноделия, туристического потенциала страны.

30 августа состоится открытие фестиваля, гостям будет представлена музыкальная программа. Будет организован парад с участием танцоров и нагаристов, а также оркестра духовых инструментов, фигур и кукол, являющихся эмблемами фестиваля. Гостей будут встречать связанные с виноделием различные персонажи в красочных нарядах.

На территории, которая будет украшена инсталляциями и различными декорациями, будут функционировать дегустационные павильоны местных виноделов, а также гастрономические и этно-зоны.

Здесь будут представлены образцы различных видов народного творчества отдельных регионов Азербайджана - медного ремесла, ковроткачества, шебеке, гончарного дела, процесс их изготовления, культура национальной кухни и музыка. Шамахы, принимающая фестиваль, будет представлена особым уголком.

Участвующие в мероприятии виноделы выступят с презентациями о своих предприятиях, представят на дегустацию свою продукцию. Для участников будет проведена лекция по истории виноделия в Азербайджане. На территории также будет организована ярмарка сельскохозяйственной продукции. Здесь также будут организованы курсы сомелье с участием международных и местных экспертов.

В рамках фестиваля состоится семинар, посвященный мотивам винограда и вина в азербайджанском ковроткачестве. Также будет представлена литературная композиция из образцов восточной, азербайджанской поэзии, посвященных вину, прозвучат произведения Омара Хайяма, Сеида Азима Ширвани и других классиков, организованы игры и викторины для виноделов, вручены подарки победителям.

Дети участников фестиваля смогут интересно провести время в развлекательной зоне. Здесь они смогут посетить мини-зоопарк, принять участие в различных викторинах.

Фильм «Укрощение строптивого» многим запомнился кадром, где Адриано Челентано, танцуя, давит ногами виноград, и возможность сделать это представится и участникам фестиваля. Огромные бутыли на территории будут олицетворять продукцию каждого из местных виноделов, участвующих в фестивале. Кроме того, бутылка вина станет на мероприятии и объектом творчества – участникам будет предоставлена возможность раскрасить бутылки.

На озере, расположенном на территории комплекса, будет организовано световое шоу, на парусной яхте будут исполнены музыкальные образцы. Участникам также будут представлены различные музыкальные номера с винными бокалами.

В рамках фестиваля будут проведены концертные программы с участием народных артистов Айгюн Кязимовой, Фаига Агаева, Натига Ширинова, заслуженного артиста Мири Юсифа и других известных мастеров искусств и групп, организованы дискотеки, под открытым небом будут продемонстрированы фильмы о виноделии.

31 августа, до начала мероприятий, можно будет поучаствовать в занятиях по йоге, каратэ и гимнастике.

В рамках фестиваля будут организованы ночные туры в Шамахинскую астрофизическую обсерваторию, а также поездки в село Лагидж Исмаиллинского района, дегустационные туры в винодельческие хозяйства Шамахинского, Исмаиллинского, Агсуинского районов. На территории также будет организована фото-зона.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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