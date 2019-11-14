БАКУ /Trend/ - Парламент Азербайджана принял в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, сообщает в четверг Trend.

Проект обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Информируя об изменениях, председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде отметил, что по охвату и масштабу данные поправки в Налоговый кодекс, являются очень важными преобразованиями в истории Азербайджана.

По его словам, в целом в Кодекс планируется внести 162 изменения, которые являются фундаментальными с точки зрения экономического развития Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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