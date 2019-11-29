В Милли Меджлисе определен предел критерия нуждаемости на 2020 год

БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в третьем чтении был рассмотрен закон "О пределе критерия нуждаемости на 2020 год".

Как сообщает Trend, согласно законопроекту, предел критерия нуждаемости на 2020 год для назначения адресной государственной социальной помощи устанавливается в размере 160 манатов.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Закон вступает в силу с первого января 2020 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст:Эльдар Джанавшвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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