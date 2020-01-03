Капитально отремонтирован танкер "Нафталан" (ФОТО)

3 января 2020 12:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Капитально отремонтирован танкер "Нафталан", принадлежащий транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство", сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО.

В ходе ремонтных работ на судоремонтно-строительном заводе "Зых" были очищены и покрашены подводная и надводная части судна, а также палуба. Отремонтирован главный двигатель, вспомогательные двигатели заменены на новые. Настроены системы управления судном.

Ремонтные работы также проведены в машинном отделении, установлены новые трубы, проведены электро-монтажные работы. Обновлены каюты экипажа, санузлы и столовые.

Судно уже введено в эксплуатацию.

Отметим, что длина танкера "Нафталан" составляет 125,06, а ширина - 16,63 метра.

(Текст: Турал Гараджаев)

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  • Капитально отремонтирован танкер "Нафталан" (ФОТО)
  • Капитально отремонтирован танкер "Нафталан" (ФОТО)
  • Капитально отремонтирован танкер "Нафталан" (ФОТО)
  • Капитально отремонтирован танкер "Нафталан" (ФОТО)
  • Капитально отремонтирован танкер "Нафталан" (ФОТО)
  • Капитально отремонтирован танкер "Нафталан" (ФОТО)
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