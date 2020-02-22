МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая до 5,6% из-за коронавируса

Экономика 22 февраля 2020 23:05 (UTC+04:00)
МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая до 5,6% из-за коронавируса

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение роста экономики Китая на 0,4 процентного пункта (п.п.) до 5,6%, а мировой - на 0,1 п.п. из-за вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-службой фонда заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В январе мы прогнозировали повышение темпов роста мирового ВВП с 2,9% в прошлом году до 3,3% в этом году. С тех пор 2019-nCoV - чрезвычайная ситуация в области здравоохранения международного масштаба - подорвала [экономическую] активность в Китае", - заявила она в Эр-Рияде, где собрались министры финансов и руководители центральных банков промышленно развитых и развивающихся стран (G20).

Однако, по ее словам, "воздействие на мировую экономику будет относительно небольшим и краткосрочным". "Согласно этому сценарию, рост в Китае в 2020 году составит 5,6%. Это на 0,4 п.п. ниже, чем в январском прогнозе. Рост мировой экономики будет ниже на 0,1 п.п.", - подчеркнула она.

"Но мы также рассматриваем и более мрачные сценарии, при которых распространение вируса будет идти дольше и охватит больше регионов, в результате чего негативные последствия для роста также будут более продолжительными", - добавила Георгиева.

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