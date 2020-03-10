Новое назначение в СК "Azərbaycan Sənaye Sığorta”

БАКУ/Trend - В страховой компании ОАО "Azərbaycan Sənaye Sığorta” произведено новое назначение, сообщает во вторник Trend.

Бывший директор Гёкчайского филиала страховой компании ОАО "ATA Sığorta" Намик Мурадов занял позицию вновь открывшегося филиала в городе Гёкчай страховой компании "Azərbaycan Sənaye Sığorta”. В "ATA Sığorta" Мурадов проработал три года, занимая должность директора филиала с 2017 года.

ОАО "Azərbaycan Sənaye Sığorta” было создано в декабре 1996 года, до 2008 года, когда было перерегистрировано в качестве открытого акционерного общества, функционировало под названием CI-Sığorta. Уставной капитал компании на данный момент составляет четыре миллиона манатов. Общество функционирует как полномасштабная страховая компания, занятая в сегменте non-life страхования. Компания имеет лицензию на осуществление четырех обязательных и 29 добровольных видов страхования. По итогам января 2020 года года компания осуществила сбор страховых премий на сумму 1,698 миллионов манатов и произвела выплату страховых возмещений на сумму 125 тысяч манатов, занав 11-е место в ренкинге страховых компаний Азербайджана.

На сегодняшний день в Азербайджане действуют 22 страховые и одна перестраховочная компания.

Автор: Юсиф Агаев.