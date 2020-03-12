В Азербайджане ряд учреждений освобожден от налогов

Экономика 12 марта 2020 23:30 (UTC+04:00)
В Азербайджане ряд учреждений освобожден от налогов

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров принял решение об утверждении критериев учреждений, управлений и организаций, действующих в области науки, образования, здравоохранения, спорта и культуры в целях освобождения от налогов.

Как сообщает Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, в соответствии со статьей 106.1.18 Налогового кодекса Азербайджана утверждены критерии освобождения от налогов учреждений, управлений и организаций, действующих в области науки, образования, здравоохранения, спорта и культуры.

Соответствующим государственным органам (структурам) поручено ежегодно публиковать на своих официальных веб-сайтах список учреждений, управлений и организаций, которые соответствуют критериям, утвержденным частью 1 настоящего указа.

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