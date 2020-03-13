В связи с изменением цен на нефть государство предпринимает необходимые меры - Сиявуш Новрузов (версия 2)
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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане создается искусственный ажиотаж. В связи с изменением цен на нефть государство предпринимает необходимые меры.
Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, сообщает в пятницу Trend.
Он отметил, что определенные печатные органы, в частности, зарубежные, раздувают этот ажиотаж: «Они пытаются направить общество в ложное русло. Люди не должны беспокоиться. Государство предпринимает все необходимые меры».
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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