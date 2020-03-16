В головном офисе СК Standard Insurance была произведена дезинфекция

БАКУ/Trend - С целью реализации «Плана мероприятий по предотвращению распространения нового коронавируса в Азербайджане» Кабинета министров, 15 марта в головном офисе страховой компании ОАО "Standard Insurance" были произведены дезинфекционные работы, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу компании.



Все помещения головного офиса Standard Insurance были продезинфицированы компанией, специализирующейся в этой области. Кроме того, 3-4 раза в день полы и поверхности столов очищаются специальными растворами.



Все сотрудники компании были проинформированы о коронавирусной инфекции и необходимости проведения профилактических мер. Сотрудники Standard Insurance принимают всех своих клиентов в масках и перчатках. Каждому человеку, который приходит в компанию, в рамках противоэпидемических мероприятий, предоставляются маски, перчатки, спиртовые растворы и антисептические гели.



В связи со сложившейся ситуацией, в Standard Insurance прием клиентов ведется с 09:30 до 15:00.

Отметим, что ОАО "Standard Insurance" было создано в 2002 году как полноценная страховая компания, функционирующая в сегменте non-life страхования. На сегодня компания имеет лицензию на осуществление четырех обязательных и 24 добровольных видов страхования. По результатам деятельности в 2019 году компания осуществила сбор страховых премий на сумму 14,060 миллиона манатов и выплату страховых возмещений в размере 5,453 миллиона манатов, заняв 14 строчку в рэнкинге отечественных страховщиков.

На сегодняшний день в Азербайджане действуют 22 страховые и одна перестраховочная компания.

Автор: Юсиф Агаев.