СК "ATA Sığorta" работает в обычном режиме

БАКУ/Trend - Угроза распространения коронавируса и принятые в связи с этим некоторые меры социальной изоляции не отразились на деятельности страховой компании ОАО "ATA Sığorta", сказала Trend андерайтинг директор компании Нигяр Ибрагимова.

Компания работает в обычном режиме, ведется обслуживание как корпоративных клиентов, так и физических лиц. Благодаря тому, что электронная платформа компании позволяет осуществлять заключение договоров страхования по отдельным видам в режиме онлайн, непосредственное присутствие клиента, когда речь идет о физических лицах, в офисе компании не обязательно. Страховой полис выписывается в электронной форме, клиент может распечатать его на любом доступном принтере, или же сохранить в электронной формате. Оплата страховой премии по договору может быть произведена посредством электронных платежных систем.

Как отметила Ибрагимова, на динамике сбора страховых премий компании "ATA Sığorta" никак не отразилась ситуация, связанная с угрозой распространения коронавируса. Единственный вид страхования, по которому отмечается спад - это страхование выезжающих за рубеж, что связано с ограничением выезда граждан за рубеж. Более того, по данному виду отмечается массовый возврат ранее выписанных полисов, в связи с отменой международных поездок. Проявляя гражданскую позицию, в компании принято решение осуществлять возврат оплаченных клиентами страховых премий в полном объеме, без удержания административных расходов.

Отметим, "ATA Sığorta" имеет лицензию на осуществление 30 видов страхования - 26 добровольных и четырех обязательных.

Среди основных видов - страхование имущества, транспортных средств, обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, водителей и пассажиров от несчастных случаев, страхование общегражданской ответственности, грузов, строительных рисков, страхование ответственности работодателя, медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и страхование банковских рисков.

По итогам января 2020 года компания осуществила сбор страховых премий на сумму 1,621 миллиона манатов и произвела выплату страховых возмещений на сумму 1,051 миллионов манатов, заняв 13-е место в ренкинге страховых компаний Азербайджана.

Сеть компании состоит из 14 филиалов («Меркези», «Сумгайыт», «Герб», «Шимал», «Джануб», «Хазар», «Пайтахт», «Хатаи», «Гёйчай», «Шеки», «Ширван»), 19 представительств («Шамахы», «Загатала», «Барда», «Гедабек», «Гянджа- Кяпаз», «Агдаш», «Ясамал», «Гянджлик», «Сумгаит», «Сальян», «Гёйчай», «Баил», «Сахиль», «Баку», «Ази Асланов», «Лерик», «Ходжасан»,«Уджар») и 68 офисов продаж.

На сегодняшний день в Азербайджане действуют 22 страховые и одна перестраховочная компания.

Автор: Юсиф Агаев.