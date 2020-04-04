Обнародованы налоговые льготы для субъектов предпринимательства

БАКУ/Trend/ - Субъектам предпринимательства (как малым, так и средним предпринимателям), понесшим определенные потери от пандемии будут предоставлены налоговые льготы и отпуска.

По данным Trend, это отражено в утвержденном сегодня Кабинетом министров Плане мероприятий в связи с исполнением пункта 10.2 распоряжения Президента Азербайджана №1950 от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства".

Субъектам предпринимательства (как малым, так и средним предпринимателям), понесшим определенные потери от пандемии будут предоставлены следующие налоговые льготы и отпуска:

- субъектам микро предпринимательства будут предоставлены льготы по упрощенному налогу;

- предоставление временного освобождения от налога на имущество и землю;

- предоставление отсроченных льгот по налогу на прибыль (доходы) и упрощенному налогу;

- временное освобождение от текущих налоговых платежей по налогу на прибыль (доход) и налогу на имущество;

- продление сроков предоставления отчетов по субъектам микропредприятий (на доход и прибыль, имущества и упрощенное налогообложение) и продление сроков уплаты налогов;

- продление сроков уплаты налогов по экономическим сферам деятельности, на которые негативно повлияла пандемия;

- временное освобождение от НДС импортируемых некоторых видов продуктов (продукты питания и медицинские нужды), необходимых для удовлетворения первоочередных нужд населения;

- освобождение от НДС импорта сырья и материалов, связанных с производством некоторых видов продукции необходимых для удовлетворения потребностей населения в продуктах питания, медицинских препаратов и другой необходимой продукции;

- исключение расходов налогоплательщиков, связанных с необходимыми профилактическими, в том числе дезинфекционными мероприятиями, осуществляемыми в целях предотвращения распространения эпидемии и защиты жизни и здоровья населения;

- предоставление льгот по налогам, взымаемым с арендной платы;

- отсрочка от начисления процентов по неоплаченным налогам, также обязательному государственному социальному страхованию и страховым взносам по безработице на определенный срок;

- снижение бремени социального страхования ряда субъектов предпринимательства.