В Азербайджане обнародовано количество налогоплательщиков, получивших финансовую поддержку от государства

БАКУ/Trend/ - В соответствии с Планом мероприятий, утвержденным Кабинетом министров Азербайджана, продолжается реализация программы финансовой поддержки микро и индивидуальных предпринимателей сообщает Trend со ссылкой на начальника главного управления налоговой политики государственной налоговой службы при министерстве экономики Самира Мусаева.

По его словам, на сегодняшний день, пострадавшим от пандемией более 44 тысячам предпринимателям выплачено более 32 миллионов манатов из предусмотренных 80 миллинов, что составляет около 40 процентов от общей суммы выделенных средств.

Он также сказал, что в соответствии с выделением в рамках программы поддержки сохранения заработных плат наемных работников 215 миллионов манатов, 147 924 наемным работникам 15 тысяч предпринимателей было выплачено свыше 33 миллионов манатов, а это составляет 16 процентов от выделенных средств.