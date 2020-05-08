Офисы «Друг МСБ» вновь к услугам предпринимателей в регионах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С 4 мая офисы «Друг МСБ» Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), функционирующие в городах и районах страны, исключая Баку, Сумгайыт, Гянджу, Лянкяран и Абшеронский район, вновь к услугам микропредпринимателей, предпринимателей МСБ, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

При обращении предпринимателей в офисы «Друг МСБ» волонтеры МСБ контролируют соблюдение необходимой социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических правил Оперативного штаба при Кабмине.

Офисы «Друг МСБ», функционирующие в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе, продолжают оказывать поддержку и услуги предпринимателям в режиме онлайн.

(Текст: Кямаля Сеидова)