В Азербайджане выросло число налогоплательщиков

Экономика 16 мая 2020 11:53 (UTC+04:00)
В Азербайджане выросло число налогоплательщиков

БАКУ /Trend/ - По сравнению с соответствующим периодом 2019 года с первого января по первое мая 2020 года число зарегистрированных в Азербайджане налогоплательщиков выросло на 66 897 человек или 6,7 процента.

Как сообщили в субботу Trend в Государственной налоговой службе при министерстве экономики, количество физических лиц увеличилось на 52 475 человек, а юридических лиц - на 1 442 наименования. По сравнению с отчетным периодом прошлого года число физических и юридических лиц соответственно выросло на 6 и 11,1 процента.

Рост в численности юридических лиц произошел за счет коммерческих структур. За указанный период число коммерческих структур выросло на 13 842 или на 12,1 процента, и составило 128 380 единиц. Численность некоммерческих структур составило 15 564 единиц, что выше по сравнению с отчетным периодом прошлого года на 580 единиц (3,9 процента).

Нв первое мае по республике было зарегистрировано 1 069 762 налогоплательщика. Из них 925 818 (86,5 процента) - физические лица, 143 944 (13,5 процента) - юридические лица и другие организации.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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