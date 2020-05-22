Началась реконструкция дороги в одном из районов Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Началась реконструкция дороги в Гёйгельском районе общей протяженностью 18,9 километра, сообщил Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, ремонтные работы, начавшиеся в Гёйгельском районе планируется закончить в течение 2020 года.

"Все работы в рамках реконструкции дорог как местного так и регионального значения, ведущиеся Госагентством, запланированы на текущий год", - добавил Наджафли.

Согласно проекту, будут реконструированы дороги трех маршрутов: отрезок из двух километров автомагистрали Гянджа-Кельбаджар-Лачин протяженностью 5 километров, участок Учтапа-Фирузабад в 5,6 километра и шоссе Ашыглы-Кешку-Учбулаг в 9,7 километра. Принимая во внимание многочисленные запросы населения, проект включает в себя создание новой автомагистрали M2 Баку-Алят-Газах-Грузия протяженностью 1,6 километра, обеспечивающей в дальнейшем комфортный доступ к селам Учтапа и Фирузабад.

"На участке Гянджа-Кельбаджар-Лачин в связи с необходимостью в хорошем освещении на дороге планируется установить 50 световых столбов.

По окончании проекта на участке будут установлены две автобусные остановки. В целях обеспечения безопасности передвижения транспортных средств будут также установлены дорожные знаки и указатели, информационные щиты, сигнальные опоры, нанесены дорожная и направляющая разметки", - отметили в агентстве.

Реконструкция дорог на участке Ашыглы-Кешку-Учбулаг также уже началась. В целях расширения дорожного полотна в соответствии с четвертым техническим уровнем, были выкопаны и удалены непригодные части дорожного полотна, проведены работы по засыпке. Для покрытия будет применяться карьерный гравий.

Будут установлены 3 автобусные остановки, 47 указателей километража, информационные щиты и 280 сигнальных опор, будут нанесены дорожная и направляющая разметки.

Работы по строительству этой дороги ведутся Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана, которое также является ответственным за его исполнение.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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