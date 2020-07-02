Минэкономики Азербайджана провело онлайн-встречу с руководством крупных торговых сетей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане усиливается контроль над соблюдением карантинных правил в торговых объектах, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экономики.

В связи с этим в министерстве прошла онлайн-встреча с руководителями и менеджерами крупных сетей маркетов.