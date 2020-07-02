Минэкономики Азербайджана провело онлайн-встречу с руководством крупных торговых сетей
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане усиливается контроль над соблюдением карантинных правил в торговых объектах, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экономики.
В связи с этим в министерстве прошла онлайн-встреча с руководителями и менеджерами крупных сетей маркетов.
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