Казахстан планирует экспорт зерна в 40 стран мира

Экономика 9 сентября 2020 07:28 (UTC+04:00)
Казахстан планирует экспорт зерна в 40 стран мира

В какие страны и сколько зерна планирует экспортировать Казахстан в текущем маркетинговом году, рассказал вице-министра сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на брифинге в СЦК, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Экспортный потенциал зерна и муки на 2020/2021 маркетинговый год составит порядка 7,5-8 млн тонн», - сказал Айдарбек Сапаров.

Вместе с тем вице-министр сообщил, в какие страны планируется экспортировать зерно.

«Если говорить о рынке, то это страны Центральной Азии: Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, а также Афганистан и Иран.

В целом, в этом году планируется экспорт зерна в 40 стран мира», - добавил Айдарбек Сапаров.

Ранее он сообщил, какой урожай зерновых рассчитывает получить Казахстан в текущем году. «По оперативным данным, на хранение на лицензированные хлебоприемные предприятия поступило 1,3 млн тонн, что составляет лишь 11% от всего объема намолоченного зерна в республике, в том числе пшеницы – 920,7 тыс. тонн, мягкой пшеницы – 897,6 млн тонн, твердой пшеницы – 23,1 млн тонн», - сообщил Айдарбек Сапаров.

Было отмечено, что прогнозируемые объемы производства зерна - 18 млн тонн.

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