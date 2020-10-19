Азербайджан полностью обеспечивает безопасность нефтегазовых проектов международного значения- помощник Президента

БАКУ /Trend/ - Мы не видим необходимости участия какой-либо третьей стороны в обеспечении безопасности нефтепроводов.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, отвечая на вопрос о возможности участия НАТО или других международных организаций в обеспечении безопасности нефтегазовых трубопроводов.

Помощник Президента сказал, что Азербайджан за счет своих возможностей обеспечивает безопасность нефтегазовых проектов международного значения.

"Однако, в то же время, Азербайджан обменивается мнениями с соответствующими партнерами, участвующими в проектах ведущими компаниями по вопросам усиления безопасности этой инфраструктуры. Но мы не видим необходимости участия какой-либо третьей стороны в обеспечении безопасности", - добавил Хикмет Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)