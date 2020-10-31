Несмотря на военные провокации Армении и коронавирус, экономика Азербайджана продолжает развиваться - Вюсал Гасымлы
БАКУ /Trend/ - Несмотря на военные провокации Армении и пандемию коронавируса, экономика Азербайджана продолжает развиваться.
Как передает в субботу Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал глава Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.
"Несмотря на негативное влияние этих процессов на экономику страны, темпы развития крайне удовлетворительны. Валютные резервы Азербайджана выросли. Сельское хозяйство выросло на 1,4 процента, манат сохранил стабильность. Ни по одному из этих пунктов в Армении не наблюдается аналогичной ситуации. Хотя и имела место напряженность, экономика Азербайджана развивалась нормально", - сказал Гасымлы.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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