Армения только выиграла бы от добрососедских отношений с Азербайджаном - эксперт

БАКУ /Trend/ - Армения только выиграла бы от добрососедских отношений с Азербайджаном.

Об этом в понедельник сказал Trend эксперт-экономист Эльданиз Амиров.

По его словам, в результате своей оккупационной политики Армения оказалась вне всех региональных экономических проектов. Она сама лишила себя экономической выгоды, которую могли принести ей эти проекты.

"С каждым годом Армения оказывается во все более сложной социально-экономической ситуации. Армения, отказавшись от возможностей региональной интеграции, попыталась воспользоваться нашими оккупированными территориями. Она словно неумелый садовник, рубящий на дрова деревья, с которых он ежегодно может получать урожай, и следовательно прибыль. Хотя официальное признание поражения Армении после блестящей победы Азербайджана не было однозначно встречено гражданами и сторонниками этой страны, они на самом деле должны радоваться этому заявлению, его влиянию на экономику Армении. Продолжение военных операций могло привести к полному краху этой страны, которая и без того находится в упадке, как с материальной, так и с военной точки зрения. Гражданам Армении следовало бы с облегчением воспринять известное заявление, подписанное лидерами трех стран, ведь это сродни глотку воздуха для тонущего", - отметил Амиров.

Он добавил, что Армения де-факто парализована из-за превышения внешнего долга над ВВП: "Ситуация с показателем внешнего долга на душу населения еще хуже. Соотношение долга на душу населения к минимальной заработной плате в Армении составляет в среднем 1 к 30. Какой бы экономический показатель Армении мы не затрагивали, наблюдается та же плачевная ситуация. Поэтому в действительности эта страна очень нуждалась в принятии упомянутого документа. Хотя армяне этого не осознают, это заявление означает новые шансы для Армении. Если она восстановила бы отношения с Азербайджаном и Турцией, то это было бы наивысшим достижением в ее истории. Скорее всего, политическое руководство Армении это прекрасно понимает. Но оно не может перестать быть инструментом в руках своих покровителей. Путь к будущему Армении лежит через построение нормальных отношений с Азербайджаном и Турцией", - подытожил Эльданиз Амиров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)