В Азербайджане ограничивается продажа полиэтиленовых пакетов и пластиковой посуды

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось очередное заседание комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщили во вторник Trend в Милли Меджлисе, открывая заседание, председатель Комитета Садиг Гурбанов поздравил участников мероприятия с освобождением территорий Азербайджана от оккупации.

Он отметил особую роль нашего Президента, Армии и народа Азербайджана, победивших в 44-дневной войне, начавшейся 27 сентября. Садиг Гурбанов от имени членов комитета выразил глубокую признательность всему личному составу нашей победоносной армии во главе с Президентом, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым. Минутой молчания была почтена память солдатов и офицеров, ставших шехидами, а также погибших гражданских лиц.

Затем председатель комитета сообщил, что в повестку сегодняшнего заседания включены два вопроса, и подробно рассказал о предлагаемых поправках в законопроект "Об охране окружающей среды" (первое чтение). Было отмечено, что проект разработан в соответствии с Планом действий по снижению воздействия пластиковых отходов на окружающую среду в Азербайджане на 2019-2020 годы, утвержденным главой государства от 7 февраля 2019 года. Садиг Гурбанов рассказал о том, что пластиковые отходы не разлагаются длительное время, о ежегодном увеличении их количества в природе, негативном влиянии токсичных паров на атмосферу при сжигании. Было отмечено, что полиэтиленовые пакеты малой толщины играют большую роль в загрязнении окружающей среды, поскольку они устойчивы к разложению. Согласно изменениям, предлагается наложить ограничения на импорт, производство предпринимателями, продажу и выдачу покупателям на объектах торговли, общественного питания и обслуживания полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон, а также одноразовой посуды. Предлагается, чтобы в отношении полиэтиленовых пакетов закон вступил в силу с первого января 2021 года, а в отношении другой одноразовой пластиковой продукции - с первого июля 2021 года.

В первом чтении также обсуждался законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках. Садиг Гурбанов отметил, что документ носит адаптивный характер. Согласно изменениям, предусматривается административная ответственность за импорт, производство предпринимателями, продажу и выдачу покупателям на объектах торговли, общественного питания и обслуживания полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микронов, а также одноразовой посуды.

Члены комитета Асим Моллазаде, Насиб Магомалиев, Фатма Йылдырым, Ильтизам Юсифов рассказали о зверствах, совершенных армянскими вандалами на наших землях, которые многие годы находились под оккупацией и в настоящее время освобождаются, об ущербе, нанесенном природе и окружающей среде, жестоком уничтожении растительного и лесного покрова, животного мира. Затем было отмечено, что предлагаемые поправки сыграют исключительную роль в охране окружающей среды.

Далее оба законопроекта были рекомендованы на обсуждение в пленарном заседании Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)