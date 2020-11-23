На первичном этапе в освобожденные районы Азербайджана будет организован познавательный туризм - Агентство по туризму

БАКУ /Trend/ - Полноценное использование туристического потенциала Карабаха и прилегающих к нему регионов, освобожденных от армянской оккупации, станет возможным после обеспечения трех основных факторов.

Об этом в понедельник сказал Trend пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Азербайджана Кянан Гулузаде.

Он отметил, что первый фактор - обеспечение безопасности, второй - возвращение населения на освобожденные территории и обеспечение проживания.

"Там, где нет проживания, фактически нет и туризма. Третий фактор - создание инфраструктуры. После выполнения этих трех факторов в Карабахе и прилегающих районах будут созданы новые туристические продукции, которые будут представлены местным и иностранным туристам", - сказал Гулузаде.

Он добавил, что на первичном этапе основным направлением будет организация внутреннего туризма. По словам Гулузаде, на первичном этапе в освобожденные районы Азербайджана будет организован познавательный туризм, а после полного восстановления инфраструктуры предусматривается организация туризма для отдыха.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)