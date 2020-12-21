Предложение Президента Азербайджана "подрядчикам" может превратить обычных стейкхолдеров в активных участников - эксперт

БАКУ /Trend/ - Тот факт, что Президент Ильхам Алиев, обратившись на заседании глав государств СНГ в формате видеоконференции к руководителям стран, с которыми Азербайджан поддерживает дружественные отношения, призвал компании этих стран принять активное участие в проектах по восстановлению освобожденных территорий в качестве подрядчиков, не следует оценивать как отсутствие у Азербайджана возможностей для реализации этих программ самостоятельно.

Об этом в понедельник сказал Trend эксперт-экономист Эльданиз Амиров.

По его словам, глава государства предельно ясно подчеркнул, что все проекты по восстановлению и реконструкции инфраструктуры на освобожденных территориях будут профинансированы за счет внутренних средств. Однако наша страна желает привлечь к восстановлению городов и сел компании из дружественных стран.

"В таком случае может возникнуть вопрос, почему Президент Ильхам Алиев сделал это предложение, когда у нас есть и финансовые ресурсы, и местные компании? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте обратим внимание на суть деятельности подрядчика. Подрядчик - это какое-либо физическое или юридическое лицо, независимо от того, является ли он генеральным подрядчиком или субподрядчиком, которое отправляет товары, выполняет работы или предоставляет услуги на контрактной основе за плату. Другими словами, все местные и иностранные компании, участвующие в качестве подрядчиков в восстановительных работах на освобожденных нами землях, получат соответствующие суммы по договорам в обмен на проделанную работу", - сказал Амиров.

Однако он отметил, что выбрать успешного подрядчика для таких работ не так просто, как кажется. При этом следует уделять особое внимание четырем факторам. Это опыт подрядчика, сроки проведения работы, цена и качество. То есть подрядчик должен иметь необходимый опыт для выполнения работ, применять новые технологии. Также он должен выполнять работу вовремя, при этом её качество должно быть высоким.

"Таким образом, в призыве главы государства вопросы высокого показателя качества работ, выполнение их в установленные и оптимальные сроки, формирование конкурентной среды и применение нового опыта стоят выше, чем просто экономическая выгода. Все эти вопросы относятся к экономической составляющей. Однако это предложение также имеет очень важную политическую цель. Большинство стран СНГ являются для нас политическими "стейкхолдерами" [заинтересованная сторона]. Хотя они не смогли принять участие в процессе освобождения наших земель во время войны, им небезразличен этот процесс. У каждой из этих стран в большей или меньшей мере есть свои интересы в этих процессах. Этим предложением Президент Азербайджана превращает эти страны из рядовых политических "стейкхолдеров" в исполнителей восстановительных работ на наших освобожденных землях. Это означает, что такие нерезиденты и страны, которых они представляют, могут стать более активными сторонниками наших интересов на последующих этапах политического процесса", - добавил Эльданиз Амиров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)