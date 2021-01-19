На освобожденных территориях Азербайджана будут разбиты гранатовые сады

БАКУ /Trend/ - В освобожденных Джабраильском, Физулинском, Агдамском, Зангиланском, Губадлинском районах Азербайджана благоприятные условия для развития гранатоводства.

Об этом во вторник сказал Trend председатель Ассоциации производителей и экспортеров граната Азербайджана Фархад Гарашов.

Гарашов отметил, что Ассоциация намерена приступить к работе в этих районах: "В будущем мы хотим наладить работу на освобожденных территориях. Эти земли богаты минералами, обеспечены водой, поэтому там благоприятные условия для развития гранатоводства. В советское время эта отрасль сельского хозяйства развивалась на этих землях. И сейчас мы нацелены на то, чтобы привлечь инвесторов и разбить там гранатовые сады. Общая площадь гранатовых садов страны составляет 22 700 гектаров. В ближайшие 5 лет Ассоциация намерена расширить площадь гранатовых садов еще на 5 тысяч гектаров".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)