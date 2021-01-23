Малообеспеченным студентам в Азербайджане планируется предоставить беспроцентные кредиты на образование – министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане гражданам с низким доходом предусматривается предоставлять беспроцентные кредиты на образование.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, в этом году студентам, получающим высшее образование, планируется предоставить кредиты на образование.

"В этом вопросе будут отражены два принципа. Мы планируем предоставлять беспроцентные кредиты малообеспеченным лицам, а также стандартный пакет для студентов с высокими академическими результатами. Таким образом, государство предоставляет возможность получения высшего образования для членов малообеспеченных семей, а также для особо одаренных лиц", – добавил Эмин Амруллаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)